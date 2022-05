(Smiths Falls) Canopy Growth a indiqué mercredi avoir signé un accord qui lui donnera le droit d’acquérir la société de cannabis californienne Jetty Extracts — si les États-Unis légalisent l’ingrédient principal du cannabis au niveau fédéral.

La Presse Canadienne

L’accord est structuré en deux ententes d’option distinctes qui donnent à une filiale de Canopy la possibilité d’acquérir jusqu’à 100 % des actions de Jetty lors de la légalisation, ou si Canopy exerce ses droits plus tôt.

En vertu des ententes, Canopy effectuera des paiements globaux et initiaux en espèces et en actions ordinaires totalisant environ 69 millions US en échange d’une participation de 75 % dans Jetty.

Une fois que Canopy, établie à Smiths Falls, en Ontario, exercera son droit d’acquérir la participation restante, elle commencera à effectuer des paiements supplémentaires en espèces et en actions ordinaires.

Jusqu’à ce que Canopy exerce ses droits, les sociétés fonctionneront indépendamment l’une de l’autre et Canopy et sa filiale ne détiendront aucun intérêt économique ou aucune participation avec droit de vote dans Jetty.

Jetty, établie en Californie, est connue pour fabriquer des produits de vapotage sans solvant, de la résine non raffinée, des concentrés en petits lots et des préroulés infusés. Canopy a précisé que l’accord lui permettrait d’apporter ces produits sur le marché canadien.