Plus d’une semaine après l’imposition du passeport vaccinal dans les commerces de plus de 1500 mètres carrés, près de 74 % des propriétaires de quincailleries auraient préféré que le gouvernement n’impose pas cette mesure alors que 12 % souhaiteraient qu’elle s’applique à toutes, sans restriction de taille. Près de 14 % appuient le présent décret gouvernemental.

Nathaëlle Morissette La Presse

C’est ce qui ressort d’un sondage en ligne mené mercredi et jeudi par l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) auquel 145 membres ont répondu. Parmi les propriétaires sondés, 27 % sont tenus de demander à leurs clients de montrer leur passeport vaccinal contre 73 % qui n’ont pas à le faire.

Alors que 74 % des répondants assurent que la situation n’a pas changé dans leur commerce depuis le 24 janvier, 21 % affirment que « l’expérience client et le climat de travail » se sont détériorés.

Interrogé à la lumière de ces résultats, le président et chef de la direction de l’AQMAT, Richard Darveau s’est dit peu surpris par les réponses obtenues. « Les membres qui nous appellent sont tous en train de gérer des situations particulières », dit-il, ajoutant dans la foulée qu’il y a encore beaucoup « d’incompréhension » face à cette mesure.

Quelques jours après l’annonce du gouvernement en janvier, l’AQMAT avait fait parvenir une lettre au ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et à son collègue ministre du Travail, Jean Boulet, demandant à Québec de revenir sur sa décision,

« Si la chasse au noyau dur de non-vaccinés à laquelle vous demandez à nos troupes, à leurs employés et à leurs clients de participer nous semble disproportionnée, ce sont surtout ses dommages collatéraux qui nous inquiètent et qui prendront la forme probable d’une aggravation du climat social et sanitaire, de la pénurie de main-d’œuvre et de la santé financière déjà fragilisée de milliers de commerces de détail », avait-on notamment écrit.

Toutes les grandes surfaces, à l’exception des épiceries et des pharmacies, doivent se conformer à cette règle.