Entreprises

Loblaw surpasse les attentes

Alors que les fabricants de produits alimentaires sont aux prises avec des coûts croissants et des problèmes de chaîne d’approvisionnement, la plus grande chaîne d’épiceries du Canada prévient que les prix pourraient grimper et que certains produits pourraient être difficiles à obtenir dans les prochains mois.