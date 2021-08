(Toronto) La filiale chinoise de Tim Hortons prévoit entrer en bourse dans la foulée d’une entente qui pourrait entraîner une augmentation considérable le nombre d’établissements de la chaîne de café et de beignets dans le pays d’Asie de l’est à plus de 2750 restaurants en cinq ans.

La Presse Canadienne

Restaurant Brands International indique que TH International Ltd. – sa coentreprise avec la société de capital - investissement Cartesian Capital Group, qui a lancé son premier restaurant en Chine en 2019 – a conclu un accord de regroupement d’entreprises avec Silver Crest Acquisition Corp.

La société affirme que l’accord avec Silver Crest, une société d’acquisition à vocation spécifique, conduirait TH International à être inscrit à la bourse NASDAQ.

Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis établissent la valeur implicite de la filiale chinoise de Tim Hortons à 1,69 milliard US, et qu’il est prévu que la valeur de la nouvelle entité combinée sera de plus de 2 milliards US lorsque les titres commenceront à être échangés.

Restaurant Brands affirme que la fusion, qui nécessite toujours une approbation réglementaire, permettra à Tim Hortons de profiter du marché du café en plein essor en Chine.

Tim Hortons compte actuellement 199 succursales en Chine et prévoit de presque doubler l’empreinte de la chaîne d’ici la fin de l’année.

Avant la fusion, Restaurant Brands avait déclaré que son partenariat avec Cartesian Capital permettrait de poser le logo de plus de Tim Hortons sur plus de 1500 restaurants en Chine sur un horizon de 10 ans.