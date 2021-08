General Motors profite de prix élevés et relève ses prévisions

(New York) General Motors (GM) est repassé dans le vert au deuxième trimestre, le constructeur vendant plus cher les véhicules qu’il fabrique, et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année malgré la pénurie de semi-conducteurs qui freine sa production.

Agence France-Presse

Le groupe américain a dégagé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars d’avril à juin, contre une perte de 800 millions sur la même période un an plus tôt, avec un chiffre d’affaires quasi doublé, à 34,2 milliards de dollars.