Entreprises

Recrutement

Bonduelle s’affiche sur ses boîtes de maïs

Et si des conserves de maïs Bonduelle, destinées aux banques alimentaires, permettaient non seulement de se nourrir, mais de mettre du pain sur la table ? C’est le pari que fait l’entreprise de transformation de fruits et légumes dans une campagne de recrutement originale baptisée « Bonduelle vous offre à manger et un emploi ».