La société de Saskatoon a réalisé un bénéfice net de 316 millions US, soit 55 cents US par action, pour son quatrième trimestre, à partir de revenus de 4,05 milliards US.

(Calgary) Le grand patron de Nutrien affirme que le producteur d’engrais continuera de connaître une croissance interne et en plus de celle attribuable à ses acquisitions, et a annoncé jeudi qu’il hausserait son dividende et lancerait un nouveau programme de rachat d’actions.

La Presse Canadienne

Selon Chuck Magro, Nutrien est destinée à profiter de la reprise cyclique soutenue de l’agriculture en 2021, qui sera marquée par une hausse des prix et des volumes, ainsi que par la mise en place de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour ses clients agricoles partout dans le monde.

La société de Saskatoon a réalisé un bénéfice net de 316 millions US, soit 55 cents US par action, pour son quatrième trimestre, à partir de revenus de 4,05 milliards US.

En comparaison, elle avait affiché une perte de 48 millions US, soit 8 cents US par action, à partir de ventes de 3,46 milliards US pour la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à ce que Nutrien fasse état d’un profit net de 81,3 millions US, ou 15 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le dividende trimestriel de Nutrien grimpera pour la troisième fois en autant d’années, pour atteindre 46 cents US par action. La société a en outre l’intention de racheter jusqu’à 5 % de ses actions au cours de la prochaine année.