C’est au tour de McDonald’s de fermer ses salles à manger, en réaction à la pandémie de COVID-19 qui évolue rapidement.

Mayssa Ferah

La Presse

La chaîne de restauration rapide interrompt également son service de commandes à emporter. Seuls le service au volant et la McLivraison demeurent en fonction à partir de samedi minuit.

« Dans l’intérêt de nos employés, de nos clients et de nos collectivités, nous avons pris la décision d’interrompre notre service de commandes à emporter et notre service aux espaces réservés du stationnement », confirme Ryma Boussoufa, directrice aux communications externes et relations d’entreprise.

Dans un geste similaire à celui de Starbucks Canada, des restaurants sélectionnés pourraient maintenir le service là où des besoins spéciaux sont présents, près des hôpitaux et des établissements de soins de santé.