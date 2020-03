Starbucks Canada ferme la plupart de ses succursales jusqu’à nouvel ordre. Seuls le service au volant et celui dans les établissements à proximité des hôpitaux sera conservé.

Lori Digulla, présidente de Starbucks Canada, a annoncé cette décision dans une lettre à l’intention de tous les partenaires. Malgré les mesures mises en place par l’entreprise pour favoriser la distanciation sociale, le risque de propagation du virus dans les cafés demeurait présent. « Bien que nous ayons travaillé très fort pour dépasser les exigences des autorités de santé publique, l’achalandage est encore très élevé à certains moments de la journée dans nos cafés, selon le secteur, et nous devons faire plus pour prévenir la propagation du virus », a dit Mme Digulla.

Quelques exceptions seront faites pour les cafés situés dans les hôpitaux ou à proximité des centres de soins pour continuer à servir les premiers intervenants et travailleurs de la santé qui sont en première ligne, précise la compagnie sur son site internet.