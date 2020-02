(New York) Apple, affecté par des prévisions de vente en baisse ce trimestre à cause du coronavirus, reculait en début de séance à la Bourse new-yorkaise.

Agence France-Presse

Aux alentours de 11 h 20, le titre d’Apple perdait 2,3 %.

Le géant californien a émis lundi un avertissement sur résultat selon lequel il ne tiendrait pas ses objectifs de ventes en raison de l’épidémie de coronavirus apparue en Chine, où la marque compte de nombreuses usines de production et réalise une partie importante de son chiffre d’affaires.

Apple a évoqué à la fois des difficultés d’approvisionnement en iPhone fabriqués en Chine et une demande en berne pour ses produits du fait de la fermeture temporaire de ses magasins dans le pays.

« Le travail commence à reprendre, mais le retour aux conditions normales prend plus de temps que nous n’avions anticipé », a détaillé le groupe, évoquant une « pénurie d’iPhone qui va temporairement affecter nos revenus dans le monde ».

L’entreprise avait déjà averti fin janvier, lors de la publication de ses résultats trimestriels, que l’épidémie de pneumonie virale entraînait des incertitudes.

Le groupe avait alors donné une fourchette de prévision de chiffre d’affaires plus large que d’habitude pour son deuxième trimestre, entre 63 et 67 milliards de dollars.

La marque à la pomme n’envisage plus d’atteindre cet objectif initial.

L’annonce d’Apple a surpris les marchés, selon Daniel Ives, de Wedbush Securities.

« Cette nouvelle inattendue confirme les pires craintes de Wall Street selon lesquelles l’épidémie a affecté de façon spectaculaire les stocks d’iPhone… avec, en répercussion, un impact sur la demande mondiale », a écrit l’expert dans une note.

« Des conséquences négatives pour l’iPhone à cause du coronavirus ont été évoquées ces dernières semaines, mais que cela empêche Apple d’atteindre son objectif de ventes montre que c’est clairement plus grave que ce qui était redouté », a précisé M. Ives.

« Seulement le début »

Malgré l’avertissement d’Apple, plusieurs analystes jugent que l’entreprise a les moyens de rattraper son retard une fois que la crise sanitaire sera jugulée.

« La durée de l’impact de la maladie COVID-19 est inconnue, mais nous pensons que les opérations d’Apple vont finir par retourner à la normale en Chine et que l’entreprise va retrouver un rythme de croissance de son chiffre d’affaires de 5 % ou plus », ont ainsi estimé mardi dans une note Gene Munster et Will Thompson, de Loup Ventures.

« La probabilité d’un risque à court terme reste inchangée. La demande mondiale de produits Apple est forte, mais la Chine doit se remettre sur pied ou l’entreprise finira par manquer d’approvisionnement et risquera de voir ses ventes baisser », ont-ils détaillé.

Le bilan de l’épidémie de coronavirus a atteint mardi près de 1900 morts et le nombre de contaminations en Chine a dépassé le cap des 72 300 personnes.

L’OMS a toutefois mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80 % des patients souffraient d’une forme bénigne de la maladie.

Si Apple est la première entreprise majeure à prévenir que ses résultats allaient pâtir du coronavirus, d’autres groupes ont dit se préparer à subir un impact économique du fait de l’épidémie.

Des membres de l’industrie du luxe (Kering, Burberry), des constructeurs automobiles (Toyota, Volkswagen, Tesla, Renault) ou encore des géants comme Disney, qui compte des parcs d’attractions à Shanghai et Hong Kong, font partie des entreprises qui ont dit se préparer à être affectées par l’épidémie.

Pour Ross Gerber, de la société d’investissement Kawasaki, l’avertissement d’Apple « est seulement le début » des conséquences économiques du coronavirus.

« Nous nous attendons à observer cela chez un très grand nombre d’entreprises. Les estimations du premier trimestre sont bien trop élevées pour de nombreuses grandes valeurs du S&P 500. Beaucoup d’entre elles sont affectées par la Chine », a estimé sur Twitter M. Gerber.