Judith Fetzer, PDG de Cook It: «C’est utile d’avoir Alain Bouchard comme mentor»

L’entreprise montréalaise de repas prêts à cuisiner Cook It a réalisé le mois dernier l’acquisition de sa concurrente MissFresh — qui était la propriété à 70 % du groupe d’épiceries Metro — alors que les deux entreprises s’étaient, au départ, entendues pour fusionner leurs activités. « C’est là que tu te rends compte que c’est très utile d’avoir Alain Bouchard comme mentor et conseiller », nous explique Judith Fetzer, PDG et cofondatrice de Cook It.