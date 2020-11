(Terrebonne) Le Groupe ADF a annoncé mercredi avoir décroché deux contrats dans le secteur des bâtiments commerciaux aux États-Unis, dont la valeur totalise 101 millions.

La Presse Canadienne

Le plus gros des deux contrats du fabricant de structures en acier de Terrebonne porte sur la conception et l’ingénierie des connexions, les travaux de fabrication et le montage de la structure d’un immeuble à vocation commerciale dans le nord-ouest des États-Unis.

Les travaux de fabrication devraient commencer dans les premiers mois de 2021 dans les installations de Terrebonne du Groupe ADF, et se poursuivre jusqu’au troisième trimestre de la même année, a indiqué l’entreprise.

Le deuxième contrat vise un nouveau bâtiment gouvernemental dans le Nord-Est américain, et comprend la fourniture du matériel et des dessins d’atelier, ainsi que la fabrication de la structure d’acier. Les travaux de conception de ce contrat débuteront en janvier 2021, et ceux de fabrication commenceront plus tard dans l’année, pour se poursuivre jusqu’à la mi-2022.

Le Groupe ADF n’a pas identifié les clients des contrats, mais son chef de la direction, Jean Paschini, a indiqué dans un communiqué que l’entreprise avait le « privilège » de collaborer de nouveau avec un client pour qui elle avait déjà réalisé d’autres « projets d’envergure » par le passé.

Le carnet de commandes du Groupe ADF se chiffrait à 314,5 millions à la fin du trimestre terminé le 31 juillet, ce qui exclut les contrats annoncés mercredi.