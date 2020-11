Mapi Mobwano, PDG d’ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada

Quatre ans pour transformer un géant

Mapi Mobwano, ingénieur minier, détenteur d’une maîtrise en gestion des ressources minérales et d’un MBA, est originaire de la République démocratique du Congo, mais il a vécu les 25 dernières années de sa vie en Afrique du Sud, où il a étudié puis occupé des postes de haute direction auprès de différentes sociétés minières avant de se joindre, l’an dernier, à ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada comme chef de l’exploitation des activités canadiennes du groupe. Mapi Mobwano a été nommé au début du mois PDG de l'entreprise minière et il nous explique quels sont les défis qu’il entend relever.