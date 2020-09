Nuvei se présente comme un partenaire de paiements aux entreprises des secteurs du jeu et du pari sportif en ligne, des services financiers, du commerce de détail, etc.

Encore peu connue du grand public, l’entreprise montréalaise Nuvei — spécialisée dans les solutions de paiement électronique — risque de devenir rapidement un nom à retenir.

Richard Dufour

La Presse

Évaluée à près de 3 milliards de dollars canadiens il y a neuf mois, Nuvei doit déposer ce mardi auprès des autorités réglementaires le prospectus révélant son intention d’inscrire ses actions à la Bourse de Toronto.

Le premier appel public à l’épargne de cette entreprise du secteur des technologies pourrait avoir une valeur avantageusement comparable à celui réalisé l’an passé par Lightspeed — une autre entreprise montréalaise du secteur des technologies —, selon une source au fait du dossier qui ne peut être nommée parce qu’elle n’est pas autorisée à parler publiquement.

« Nuvei et Lightspeed sont toutes deux en forte croissance. Lightspeed est en croissance fulgurante, mais Nuvei se trouve à un stade de développement plus avancé que Lightspeed. Les investisseurs évalueront donc Nuvei en conséquence », commente une autre source également au courant du dossier.

La direction de Nuvei se prépare actuellement pour son « roadshow » — tournée des investisseurs au cours de laquelle la direction présente l’entreprise et répond aux questions. Selon nos informations, ce « roadshow » débutera la semaine prochaine, après le congé de la fête du Travail. Puisque les déplacements sont limités dans le contexte de la COVID-19, il s’agira d’un « roadshow » virtuel.

Les actions de Nuvei seront inscrites à la Bourse de Toronto et commenceront à se négocier publiquement au cours du quatrième trimestre, a-t-on appris.

Les investisseurs américains sont appelés à jouer un rôle important dans ce premier appel public à l’épargne, nous dit-on également.

Deux des principaux banquiers d’affaires au dossier sont la BMO, au Canada, et Goldman Sachs, aux États-Unis.

Changement d’image

Nuvei a changé son image il y a deux ans. L’entreprise a laissé tomber son nom original, qui était Pivotal Payments.

La Caisse de dépôt et placement du Québec et la firme privée Novacap sont deux importants actionnaires de Nuvei. Les investissements initiaux des deux institutionnels québécois datent de l’époque où Nuvei s’appelait encore Pivotal.

Il y a trois ans, la Caisse et Novacap avaient annoncé une injection de capital qui donnait alors une valeur de plus d’un demi-milliard de dollars canadiens à l’entreprise.

Cet investissement de la part des deux nouveaux actionnaires québécois devait permettre la poursuite d’un plan d’acquisition de nouvelles solutions de paiement et de technologies financières, et appuyer la croissance dans de nouveaux marchés.

En achetant Safecharge l’année dernière, Nuvei a réalisé une acquisition d’une valeur d’un peu plus de 1 milliard de dollars, une transaction qualifiée de transformationnelle.

En décembre dernier, Nuvei était évaluée à 2,65 milliards de dollars canadiens après l’annonce d’un financement de près de 360 millions. La majeure partie de cette opération de financement provenait de la Caisse de dépôt et de Novacap.

Que fait Nuvei ?

Nuvei est dirigée par Philip Fayer. Il est PDG et président du conseil de l’entreprise. C’est aussi lui qui a fondé Nuvei il y a 17 ans. Il n’a pas été possible de lui parler. Les messages de La Presse sont demeurés sans réponse lundi. Selon le site internet de l’entreprise, Nuvei compte 850 employés et 50 000 clients.

Nuvei se présente comme un partenaire de paiements aux entreprises des secteurs du jeu et du pari sportif en ligne, des services financiers, du commerce de détail, etc.

En plus du traitement de paiements en ligne, Nuvei offre des solutions de remboursements simplifiés, des services de devises, ainsi que des solutions de traitement de cartes de crédit. Les services de Nuvei sont offerts aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

Spécialiste des logiciels de commerce électronique pour détaillants et restaurateurs, Lightspeed avait récolté 276 millions lors de sa première émission publique d’actions en mars l’an dernier.

Il n’a pas été possible d’obtenir un commentaire auprès de la Caisse ou de Novacap.