L’entreprise de télécommunications canadienne affirme que l’accord, composé de titres de créance et de capitaux propres, ajoute à la valorisation de son bras international.

(Vancouver) Telus Corp. prend possession d’une société de centres d’appels allemande par l’intermédiaire de sa filiale Telus International pour environ 1,3 milliard de dollars.

La Presse canadienne

Telus, basée à Vancouver, a annoncé qu’elle avait décidé d’acquérir Competence Call Centre (CCC), un fournisseur de services aux entreprises spécialisé dans le service à la clientèle, la gestion et la modération du contenu.

L’entreprise de télécommunications canadienne affirme que l’accord, composé de titres de créance et de capitaux propres, ajoute à la valorisation de son bras international, renforçant ainsi l’intérêt d’une offre publique initiale qui devrait avoir lieu dans les 12 à 24 prochains mois.

Darren Entwistle, président et chef de la direction de Telus, a déclaré dans un communiqué mercredi que la société était heureuse d’accueillir les employés et les clients de Competence Call Center au sein de la famille Telus.

Selon Entwistle, la fusion aura une incidence positive sur la force financière et opérationnelle de Telus, en permettant d’appuyer l’avancement de ses réseaux à large bande au Canada ainsi que le service à la clientèle.

L’acquisition entraînera une diversification considérable des opérations et de la clientèle de Telus International en Europe, avec 50 000 employés dans 20 pays d’Amérique centrale et du Nord, d’Europe et d’Asie, indique le communiqué.

« L’annonce d’aujourd’hui ajoute une envergure et une diversité considérables à Telus International », a déclaré Darren Entwistle.

Fondée en 1998 en Autriche, la CCC a son siège à Berlin. Au cours de l’exercice 2019, la CCC devrait enregistrer des revenus d’environ 450 millions de dollars.

Sur une base pro forma, les revenus annualisés combinés de TELUS International pour 2019 dépasseront 1,75 milliard de dollars et le bénéfice avant intérêts et impôts passera à environ 400 millions de dollars.