(Toronto) Le producteur de cannabis Cronos Group a affiché mardi un bénéfice pour son troisième trimestre, stimulé par un important gain en responsabilité dérivée, alors que ses revenus ont grimpé à 12,7 millions.

La Presse canadienne

L’entreprise a indiqué que son profit net avait atteint 788 millions, soit 53 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, elle avait perdu 7,3 millions, ou 4 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Le résultat ajusté avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement représentait cependant une perte de 23,9 millions pour le plus récent trimestre, comparativement à une perte de 3,2 millions un an plus tôt.

Les revenus de Cronos avaient été de 3,8 millions au troisième trimestre de l’an dernier et de 10,2 millions au deuxième trimestre de 2019.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un chiffre d’affaires de 14,1 millions pour le troisième trimestre, selon les prévisions recueillies par la firme de données financière Refinitiv.

Cronos a précisé avoir vendu 3142 kilos de cannabis au Canada au cours du plus récent trimestre, en hausse par rapport aux 514 kilos vendus pendant la même période un an plus tôt. Le producteur avait en outre écoulé 1584 kilos de cannabis au deuxième trimestre de 2019.