Dollarama annonce jeudi que l’acquisition d’une participation de 50,1 % dans le détaillant à bas prix latino-américain Dollarcity est maintenant complétée.

La Presse canadienne

La signature d’un accord visant cette acquisition dans le détaillant latino-américain qui exploite des magasins en Colombie, au Guatemala et au Salvador avait été annoncée le 2 juillet dernier.

Le détaillant montréalais avait alors expliqué que le prix d’achat avait été estimé entre 85 millions US et 95 millions US, en s’appuyant sur les prévisions financières fournies par la direction de Dollarcity.

Dollarama avait signé un accord avec Dollarcity en 2013 en vertu duquel elle partagerait son expertise d’affaires et fournirait des services d’approvisionnement. L’entente prévoyait notamment que Dollarama puisse acquérir une participation de 50,1 % dans Dollarcity à compter du début de la septième année du partenariat.

L’accord avait été modifié en 2016 afin de reporter l’ouverture de la fenêtre d’options d’achat de février 2019 à février 2020. Cependant, Dollarama a indiqué que les sociétés avaient décidé d’accélérer le processus.

Le conseil d’administration de Dollarcity comprendra cinq administrateurs, dont trois représentants de Dollarama et deux représentants du groupe fondateur de Dollarcity.

Dollarcity exploitait un total de 180 magasins en date du 31 mars, dont 44 au Salvador, 54 au Guatemala et 82 en Colombie. Elle prévoit exploiter 600 magasins d’ici 2029.