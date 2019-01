Boeing dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018

Agrandir

Le titre de Boeing bondissait de plus de 6 % à Wall Street dans les échanges électroniques de pré-séance, les investisseurs semblant soulagés de voir que le constructeur aéronautique ne prévoyait pas de perturbation particulière sur son activité malgré les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et le ralentissement économique mondial.

Photo Randall Hill, REUTERS