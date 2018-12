Actions collectives lancées contre Marriott

Des clients canadiens de la chaîne d'hôtels Marriott International ont engagé une série d'actions collectives contre la bannière et sa marque Starwood dans la foulée d'une récente brèche de sécurité.

Au moins trois poursuites ont été intentées contre la société américaine derrière les marques W Hotels, St. Regis, Sheraton et Westin.

Des documents judiciaires montrent que les plaignants, qui habitent Toronto et Montréal, accusent la société de négligence. Ils allèguent que Marriott et Starwood étaient « imprudents » et qu'ils ont omis de protéger leurs informations personnelles.

Les allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Marriott a refusé de discuter des cas, affirmant que la société ne commentait pas les litiges en cours.

La chaîne hôtelière a révélé le mois dernier que des pirates informatiques avaient volé des informations de contact, de carte de crédit, de passeport et de voyage appartenant à un nombre maximal de 500 millions de clients sur une période de quatre ans.