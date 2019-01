Téo Taxi suspend ses activités

Plusieurs employés ont rapporté à la station radiophonique 98,5 FM, de Montréal, qu'en se présentant au travail en fin de nuit, mardi, ils ont été accueillis par des agents de sécurité qui leur ont dit qu'il n'y aurait pas d'activités pendant la journée. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient été prévenus de rien.

Ce matin, l'application mobile de Téo Taxi renvoie les clients vers des véhicules de Taxi Diamond, autre propriété de Taxelco.

La conférence de presse de Taxelco aura lieu à la Maison du développement durable, sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

La Presse avait révélé en primeur la semaine dernière que Taxelco, fondée par l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, s'apprêtait à se mettre sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Peu après l'annonce de licenciement sur les ondes de la station de radio, ce matin, le syndicat des Teamster, dont les chauffeurs de Téo Taxi sont membres depuis l'automne, a précisé dans un communiqué que «les quelque 450 chauffeurs-euses de Téo Taxi ont appris avec déception ce matin que la compagnie cessait ses activités. Les travailleurs-euses ont reçu une lettre leur indiquant la fermeture immédiate de l'entreprise.»

Le syndicat explique que dans une lettre à ses salariés, la direction a assuré à ses employés qu'elle versera les «salaires gagnés, mais non encore payés.» Le document ne mentionne pas si des indemnités de départ seront versées, tel que le prévoit la loi, précise le syndicat des Teamsters, qui assure qu'il prendra les moyens légaux afin de faire respecter la loi.

Sur les ondes du Réseau de l'information (RDI), un porte-parole des communications du syndicat, Stéphane Lacroix, a déploré ce matin la situation, en expliquant que le syndicat n'a «pas réussi à s'assoir ou à discuter avec la direction de Téo Taxi.»

«C'est très décevant, a-t-il dit. Nous, au syndicat, on aurait aimé que ce mode d'affaires - avec les voitures électriques - continue.»

Taxelco n'a pas commenté les annonces de restructuration la semaine dernière, tout comme les deux actionnaires que sont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ.

Il y a environ un an, ces deux actionnaires de même que Fondaction CSN ainsi que le fonds XPND Capital ont injecté 17 millions dans Taxelco dans le cadre d'une nouvelle ronde de financement afin d'acheter notamment de nouveaux véhicules et d'embaucher du personnel. Taxelco a aussi bénéficié de 9,5 millions en subventions de la part de différents ministères et le gouvernement libéral précédent a donné le feu vert à un prêt totalisant 4 millions.

L'actionnaire majoritaire de Taxelco est Fonds XPND Croissance, qui fait partie de XPND Capital, où Alexandre Taillefer est associé principal.

- Avec La Presse canadienne