WestJet coopère avec le Bureau de la concurrence

Le transporteur établi à Calgary a indiqué mercredi, dans un courriel, qu'il « compilait des informations » en réponse à une enquête du commissaire à la concurrence.

La ligne aérienne Flair Airlines, d'Edmonton, a accusé WestJet et Swoop, sa filiale à bas prix, de nuire à ses activités en tarifant ses billets à un prix inférieur ou égal au prix coûtant et en inondant certains itinéraires de vols. Ces pratiques contreviennent à la législation sur la concurrence, qui protège les nouveaux arrivants des transporteurs plus dominants.

Le chef de la direction de Flair, Jim Scott, a affirmé à la Presse canadienne que le transporteur à très bas prix avait perdu environ 10 millions entre la mi-juin et la mi-octobre.

Il a ajouté que WestJet avait offert des billets à partir de 39 $ pour des vols entre Edmonton et Abbotsford, en Colombie-Britannique, ce qui a coûté 2 millions à Flair entre le 20 juin et le 15 octobre.

M. Scott a jugé qu'il était rassurant de voir des médias rapporter que la Cour fédérale du Canada avait ordonné mardi à un vice-président de WestJet de comparaître devant le commissaire à la concurrence pour expliquer les tactiques de la compagnie aérienne.