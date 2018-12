Uber a lancé une procédure d'entrée en Bourse

Le WSJ, qui cite des sources proches du dossier, souligne qu'Uber escompte être le premier des deux à faire son entrée sur les marchés. ll viserait une cotation au premier trimestre alors que Lyft viserait mars ou avril, ajoute le journal.

Ce serait une échéance plus brève que ce qui avait été évoqué par le patron du groupe américain.

Dès son arrivée à la tête d'Uber, fin août 2017, Dara Khosrowshahi avait en effet évoqué une introduction en Bourse au premier semestre 2019.

Mi-octobre, le WSJ avait affirmé que les banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley étaient pressenties pour être les principales conseillères d'Uber dans cette opération et auraient présenté des propositions de valorisation dont l'une des plus optimistes avancerait 120 milliards de dollars de capitalisation boursière.

A plus de 100 milliards, le groupe basé à San Francisco, ferait l'objet de la plus grosse introduction en Bourse jamais enregistrée dans le secteur technologique. Et Uber vaudrait autant que General Motors, Ford et Fiat Chrysler Automobiles N. V., soit les trois premiers constructeurs automobiles américains, combinés.

Une entrée en Bourse d'une telle ampleur serait surtout une marque de confiance des investisseurs pour Dara Khosrowshahi, qui avait été nommé pour succéder au sulfureux fondateur Travis Kalanick, poussé vers la sortie par des investisseurs inquiets des scandales.

M. Khosrowshahi s'efforce de redorer l'image d'Uber et d'assainir les finances d'un groupe. Pour le moment, Uber a encore creusé ses pertes au troisième trimestre qui atteignent plus d'un milliard de dollars.

Mais malgré ces pertes, le groupe a des atouts susceptibles d'attirer les investisseurs, en particulier une activité en plein boom : le chiffre d'affaires pour le 3e trimestre s'est élevé à 2,952 milliards de dollars, soit une hausse de 5,4 % sur le trimestre précédent et de 38 % sur douze mois.

De façon générale, le secteur attire les investissements qui pourrait être multipliés par huit pour atteindre 285 milliards de dollars en 2030, selon une étude de Goldman Sachs publiée l'an dernier.

Autre attrait majeur : le pari de la voiture autonome, vue comme l'avenir de l'automobile, sur laquelle travaille Uber, à l'instar de la quasi-totalité des grands groupes technologiques et constructeurs automobiles.