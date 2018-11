Amazon devient un opérateur postal en Italie

« Amazon Italia Logistica » et « Amazon Italia Transport » ont été insérés dans « l'annuaire des opérateurs postaux du ministère du développement économique », précise Amazon.

L'Autorité italienne de régulation des télécoms, l'Agcom, avait condamné cet été Amazon à payer une amende de 300 000 euros parce qu'il offrait des services postaux, à savoir la livraison de colis, sans disposer de l'autorisation nécessaire.

Le géant du commerce en ligne avait donc fait une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement économique, qui vient de lui accorder une licence pour chacune de ses deux filiales, sous le contrôle de l'Agcom.

L'autorisation permet à Amazon de livrer du courrier d'un poids supérieur à 2 kg, des paquets entre 20 et 30 kg ainsi que des plis urgents, la remise en main propre ou à un horaire garanti.

« La coopération avec les autorités est importante pour nous et nous nous engageons à répondre le plus rapidement possible aux remarques qui nous sont faites », souligne Amazon.