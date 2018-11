Suppressions de postes au CN

Afin d'être « souple et capable de prendre des décisions rapidement », le CN a annoncé vendredi à ses employés qu'il allait licencier « certains membres du personnel cadre, des consultants et contractuels ».

Les licenciements seront effectués « dans les prochains jours », a écrit à ses employés le président et chef de la direction du CN, Jean-Jacques Ruest, dans un message que La Presse a obtenu.

« Proportionnellement, ces réductions de l'effectif toucheront davantage les consultants et contractuels que notre personnel cadre et auront une incidence sur l'ensemble des fonctions et des niveaux hiérarchiques non syndiqués dans le réseau », précise-t-on.

Un porte-parole du CN questionné à ce sujet a refusé de préciser le nombre de ces licenciements, sinon pour dire qu'ils toucheraient l'ensemble du réseau de l'entreprise en Amérique du Nord et ne toucheraient pas les employés syndiqués, notamment les opérateurs de train.

Des rumeurs circulant parmi les employés font état de 250 à 500 départs. Le secteur des technologies de l'information serait particulièrement touché.

« Dorénavant, nous nous concentrerons sur un nombre restreint de projets technologiques novateurs », écrit d'ailleurs M. Ruest dans sa note.

Le CN emploie environ 3000 personnes à son siège social de Montréal.