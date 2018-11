Livraisons records pour le Canadien Pacifique en octobre

Le transporteur ferroviaire de Calgary a indiqué avoir transporté 2,64 millions de tonnes de céréales et de produits céréaliers canadiens au cours du mois, dépassant ainsi le sommet précédent, atteint en septembre 2017.

Le CP affirme avoir déjà expédié plus de 7,5 millions de tonnes de céréales et de produits céréaliers au cours des 14 semaines de la campagne agricole 2018-2019.

Depuis le début des récoltes, en septembre, la société a envoyé, en moyenne, plus de 5500 wagons vides chaque semaine dans les silos-élévateurs du pays.

Le deuxième plus grand chemin de fer du pays affirme avoir surmonté des conditions difficiles dans les Prairies, notamment des conditions météorologiques hivernales précoces, qui ont entraîné des retards dans la récolte et des embouteillages.

Le Canadien Pacifique investit pour relever les défis qui ont ralenti les livraisons l'hiver dernier. Il a indiqué mardi que les quelque 500 nouveaux wagons-trémies à haute efficacité qui devraient lui être livrés d'ici la fin de l'année devraient transporter plus de céréales, en plus de pouvoir être chargés et déchargés plus rapidement et d'exiger moins de maintenance.