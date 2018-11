Désyndicalisation: l'employé de la Laurentienne qui mène la bataille ne renonce pas

La Laurentienne s'est lancée depuis trois ans dans un ambitieux plan de transformation sur sept ans qui vise à augmenter substantiellement l'actif de la banque et à mettre davantage l'accent sur le conseil financier et la bonification des services sur les plateformes numériques. Depuis la mise en place du plan, la banque a notamment procédé à la fusion de 50 succursales.

« Ce qui nous surprend dans la décision du CCRI, c'est qu'elle a été rendue sur des allégations assez sérieuses sans qu'on soit entendu. On ne connaît pas la preuve sur laquelle le CCRI s'est basé. On est sous le choc. J'ai toutefois une bonne idée de ce qui s'est passé et nous sommes en train de faire des vérifications », dit-il.

CE TYPE DE DÉMARCHE EST-IL RARE ?

« Pas nécessairement, mais ça ne fait pas toujours la manchette des journaux, dit le professeur Alain Barré, du département des relations industrielles à l'Université Laval. Ça se voit plus fréquemment dans une petite entreprise. C'est plus difficile dans un grande organisation en raison du nombre de salariés à convaincre. »

Ça demeure tabou, lance le professeur Jean-Claude Bernatchez, spécialiste en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). « En général, les employeurs ne sont pas portés à en parler. Ils ne veulent pas avoir les centrales syndicales sur le dos. Il n'y a pas non plus de syndicats qui se vantent d'avoir perdu une unité syndicale. À partir du moment où vous exigez des lettres de démission de 50 % plus un des membres, peu de gens dans une grande organisation ont le temps et les connaissances pour mener une démarche. »

QUELS CAS VOUS VIENNENT EN TÊTE ?

Alain Barré pense tout de suite aux travailleurs syndiqués affiliés à la FTQ du Walmart de Saint-Hyacinthe, qui avaient déposé une requête en révocation de leur accréditation syndicale en 2011. Jean-Claude Bernatchez, de son côté, cite en exemple le bureau du Vérificateur général du Canada, il y a une dizaine d'années, où une démarche similaire avait fonctionné contre le syndicat de l'Alliance de la Fonction publique du Canada.

QUEL EST LE RÔLE DU CCRI ?

Dans le cas de la Banque Laurentienne, une requête en désyndicalisation doit être présentée devant le Conseil canadien des relations industrielles parce que les banques sont de responsabilité fédérale en vertu de la Constitution canadienne, souligne Jean-Claude Bernatchez. « Avant d'acheminer un dossier devant un juge administratif, les fonctionnaires du CCRI s'assurent qu'il répond aux exigences prévues dans le Code canadien du travail. » Si une requête est jugée recevable, un vote des syndiqués peut ensuite être tenu. Les balises sont sensiblement similaires pour une démarche effectuée auprès du Tribunal administratif du Québec.

COMMENT FONCTIONNE UNE DÉMARCHE DE DÉSAFFILIATION ?

Un dossier présenté au CCRI doit essentiellement comporter trois choses, souligne Jean-Claude Bernatchez. « D'abord, un formulaire de demande de révocation doit être rempli par la personne responsable de la requête. Il faut ensuite des déclarations confidentielles originales de tous les employés liés à la demande autorisant le requérant à agir en son nom. Il faut les déclarations d'au moins 50 % des syndiqués plus un. Et troisièmement, ça prend un certificat d'exactitude des documents fournis de la part du requérant. »

QUEL EST LE RÔLE DE L'EMPLOYEUR ?

Au Québec, la loi permet à un employeur de demander aux instances provinciales d'aller vérifier si le syndicat a encore la faveur de la majorité de ses membres, souligne Alain Barré. Dans le cas de la Banque Laurentienne, c'est un employé qui est à l'origine de la requête, et la direction de l'institution financière a simplement pris acte de la démarche et de la décision du CCRI sans faire de commentaire.