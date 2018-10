Le nouveau Desjardins de l'Est

Cet automne, plus de 1000 employés de Desjardins, principalement attitrés au centre d'appel, se sont installés dans la tour du Stade olympique. La Presse a visité hier les nouveaux bureaux de 150 000 pieds carrés, aménagés en collaboration avec la firme Provencher Roy.

Les nouveaux bureaux de Desjardins, dans l'est de Montréal, occupent les étages 1 à 7 de la tour du Stade olympique, restés vides pendant 30 ans. L'aménagement a été fait au centre pour laisser le maximum de lumière. Les plafonds ont 9 pieds, même si la hauteur originale était d'une vingtaine de pieds.

À l'accueil, un luminaire rappelle la première toile du stade. Dans les bureaux, l'aménagement reste toutefois sobre. « Bien des éléments sont tendance, dit Mathieu Desrosiers, directeur principal, stratégie et performance. Mais au quotidien, il faut se demander s'ils sont utiles. On ne voulait pas d'éléments tape-à-l'oeil. La tour en soi est exceptionnelle. »

Desjardins propose un environnement zéro papier et sans bureau attitré. « Les gestionnaires n'ont plus de bureaux fermés, mentionne Mathieu Desrosiers. Les rencontres se font à aire ouverte. Mais quand on a besoin d'intimité, il y a des bureaux fermés. »

Au début du projet, il y a trois ans, Desjardins a identifié des ambassadeurs pour recueillir et transmettre les besoins et commentaires des employés. « On a instauré un dialogue continu, dit Mathieu Desrosiers. L'équipe de projets est encore présente pour les ajustements. »

Un système de haut-parleurs projette un bruit blanc. « Comme un bruit sourd qui permet de cacher le son, explique Mathieu Desrosiers. C'est propre à tout centre d'appel, mais le béton a amené un enjeu de plus. »

« Au départ, les yeux se sont écarquillés quand on a annoncé qu'on déménageait ici, car on avait en tête l'image de l'éléphant blanc, raconte Mathieu Desrosiers. Mais le bail arrivait à échéance, les gens demandaient qu'on change d'environnement et c'était devenu trop dense dans nos bureaux de L'Assomption qu'on occupait depuis 1998. »

Les espaces de travail font la part belle aux poutres de béton d'origine. À quelques endroits, on remarque des marqueurs pour analyser la dégradation des matériaux.

La cafétéria, de 400 places, est située au deuxième étage. Une partie peut se transformer en auditorium. Une application, baptisée Espace4141, permet par ailleurs aux employés de consulter le menu du bistro et de commander leur repas avant de le récupérer.