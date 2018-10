Diversité dans la publicité: MEC fait son mea culpa

Les Canadiens issus de la diversité, soit ceux qui ne sont pas blancs, ont été sous-représentés dans les catalogues et les campagnes publicitaires de Mountain Equipement Co-op (MEC). Le chef de la direction de l'entreprise de plein air, David Labistour, le reconnaît et s'en excuse dans une lettre adressée aux membres de MEC et dans un communiqué.

« Nous ne pouvons pas continuer d'avancer sans reconnaître nos erreurs du passé, écrit-il. Historiquement, les mannequins que nous avons utilisés dans nos catalogues, campagnes et sur mec.ca étaient essentiellement des personnes de race blanche. Et cette imagerie a perpétué la notion manifestement erronée que les personnes de couleur au Canada ne pratiquent pas le ski, la randonnée, l'escalade et le camping. »

Dans cette même lettre, le président soutient qu'il s'engage à modifier ses communications et à faire de MEC une organisation plus inclusive et diversifiée à tous les échelons. « On sait qu'une entreprise diversifiée performe mieux que celles qui ne le sont pas », a écrit MEC à La Presse.

Le communiqué fait aussi référence à une étude commandée à la firme Environics qui a interrogé 2640 Canadiens adultes et analysé leur participation à 17 activités de plein air (jogging, randonnée, vélo, camping...). Ainsi, selon les réponses, le taux de participation aux activités de plein air est de 8 % plus élevé chez les personnes « de couleur » que chez les personnes blanches. Selon l'étude, les premières passent trois heures de plus par semaine en moyenne à pratiquer des activités de plein air. On apprend aussi que 29 % des personnes « de couleur » pratiquent la course, par exemple, contre 10 % chez les Blancs.

Pour montrer sa bonne foi, la coopérative a signé, en septembre dernier, l'Outdoor Industry CEO Diversity Pledge, propulsé par un groupe d'entrepreneurs, de militants et d'athlètes, pour faire la promotion de la diversité dans les sports de plein air. Les signataires s'engagent à faire un travail d'inclusion qui touche aussi à la communauté LGBTQ, aux autochtones et aux personnes handicapées.

MEC a parallèlement produit trois documentaires qui mettent en vedette des athlètes issus de la diversité. Son site internet affiche désormais des mannequins issus de la diversité. « À titre de chef de la direction de MEC, je promets qu'à l'avenir, nous veillerons à inspirer et à représenter la communauté diversifiée qui pratique déjà des activités de plein air », a dit aussi David Labistour.

Tactique pour attirer plus de gens issus de la diversité dans ses magasins ? « On comprend le pouvoir de la représentation et on sait que la pub et le marketing peuvent influencer les perceptions, a répondu MEC par écrit à la question de La Presse. En actualisant notre image pour la rendre plus inclusive, nous espérons que plus de gens s'identifieront à la coop, se sentiront les bienvenus chez MEC et que l'adhésion sera plus diversifiée pour mieux refléter la population canadienne. »