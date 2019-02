Russie: un investisseur américain placé en détention préventive pour deux mois

L'Américain Michael Calvey, créateur et directeur du fonds d'investissement Baring Vostok, a été placé en détention préventive jusqu'au 13 avril en attente d'un procès pour fraude impliquant cinq autres personnes également emprisonnées pour deux mois.

Les prévenus, parmi lesquels figurent quatre employés de Baring Vostok, ont été arrêtés et accusés vendredi d'être à l'origine d'une fraude d'au moins 2,5 milliards de roubles (environ 33 millions d'euros au taux actuel).

Parmi eux, le Français Philippe Delpal est responsable des investissements dans le secteur financier chez Baring Vostok. Il avait fondé auparavant la filiale russe de Cetelem (groupe BNP Paribas) et travaillé pour la Société Générale. Il est également conseiller pour le commerce extérieur de la France depuis 2006.

Dans un communiqué, Baring Vostok a affirmé que les accusations contre ses employés étaient « infondées ».

L'un des avocats de Michael Calvey, cité par les médias russes, a affirmé qu'il ferait appel de son emprisonnement.

Lors de l'audience de samedi, l'Américain a clamé son innocence et soutenu qu'il s'agissait d'une tentative de pression dans un conflit l'opposant à une banque - Vostochny Bank - devant un tribunal arbitral de Londres.

Ces poursuites sont un moyen « de pousser Baring Vostok à abandonner ses demandes d'arbitrages à Londres ou d'empêcher une nouvelle émission d'actions de Vostochny Bank », a soutenu M. Calvey, cité dans un communiqué de son entreprise.

Les enquêteurs soutiennent qu'une entreprise détenue par Michael Calvey a obtenu en 2017 un prêt de 2,5 milliards de roubles de Vostochny Bank qu'elle aurait ensuite remboursé avec des actions dans une société luxembourgeoise dont la valeur a été très fortement surestimée.

Baring Vostok contrôlerait plus de 52 % de cette banque tandis qu'un autre investisseur, Artiom Avetisian, en posséderait 32 %, selon les médias russes.

Micheal Calvey a affirmé être en conflit avec cet investisseur qui, selon l'Américain, est derrière cette plainte pour fraude.

Baring Vostok, qui se présente comme « l'une des plus anciennes et plus grandes sociétés d'investissement du secteur privé active en Russie » et dans les ex-républiques soviétiques a investi dans de grands groupes russes tels que le géant internet Yandex, le groupe de médias CTC et le groupe de télécoms Golden Telecom.

Il ne s'agit pas de la première affaire impliquant d'importants investisseurs étrangers aux prises avec la justice russe. En 2013, le Britannique d'origine américaine Bill Browder, patron du fonds d'investissement Hermitage Capital, avait été condamné par contumace à neuf ans de prison pour fraude fiscale.