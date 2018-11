Poutine dénonce la «pratique vicieuse» du protectionnisme commercial

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé vendredi à Buenos Aires la « pratique vicieuse » des « sanctions unilatérales » et du protectionnisme commercial, peu avant l'ouverture du sommet du G20 dans la capitale argentine.

« On ne peut pas ne pas voir qu'une concurrence malhonnête remplace de plus en plus souvent un dialogue honnête basé sur le principe d'égalité entre États », a déclaré M. Poutine, lors d'une rencontre avec les dirigeants des pays des Brics (Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud).

« Une pratique vicieuse du recours aux sanctions unilatérales illégales et aux mesures protectionnistes se répand », a souligné le président russe, dont le pays est frappé depuis 2014 par de lourdes sanctions économiques européennes et américaines en raison de la crise ukrainienne.

Cette déclaration intervient après que le président américain Donald Trump a soudainement annulé une rencontre bilatérale avec M. Poutine prévue en marge du sommet.

M. Trump a justifié ce revirement par l'arraisonnement dimanche par la Russie de trois navires militaires ukrainiens et à l'arrestation de 24 marins ukrainiens, sur fond d'escalade en mer Noire entre les deux pays.

Le président du Conseil européen Donald Tusk s'est pour sa part dit vendredi « sûr » que les sanctions de l'Union européenne contre la Russie seraient reconduites en décembre.