«Les sanctions viennent»: Trump avertit l'Iran, façon Game of Thrones

Sur son compte Twitter, le président américain a posté - sans autre commentaire - une affiche le montrant en train de marcher, costume bleu nuit et cravate rouge, la tête dirigée sur le côté, avec la mention « Les sanctions viennent » (« Sanctions are coming » en anglais) en référence à « Winter is coming », titre du premier épisode de la série à succès.

Game of Thrones, produite par HBO et qui s'achèvera l'année prochaine après la 8e saison, est la série de fiction la plus couronnée dans l'histoire des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. Elle a connu un énorme succès dans le monde entier, et inspiré de nombreux fans.

Mi-octobre, le président indonésien Joko Widodo s'était ainsi référé à Westeros, le nom de l'univers impitoyable dans lequel se déroule Le Trône de fer, en commentant une conjoncture mondiale assombrie par des tensions commerciales.

Retour des sanctions lundi

Les États-Unis ont formellement confirmé vendredi qu'ils rétabliraient lundi toutes « les sanctions levées dans le cadre de l'accord sur nucléaire iranien » de 2015, dont Donald Trump s'est retiré.

Ces sanctions visent les secteurs de l'énergie, notamment les exportations de pétrole iranien que Washington veut ramener aussi près de zéro que possible, ainsi que le secteur bancaire, la construction navale et le transport maritime, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Huit pays bénéficieront toutefois de dérogations et seront autorisés temporairement à continuer d'importer du pétrole iranien, « mais uniquement, car ils ont fait preuve d'efforts importants pour ramener leurs importations de brut vers zéro » et « ont coopéré » avec les États-Unis « sur de nombreux autres fronts », a-t-il expliqué sans nommer ces pays, dont la liste sera publiée lundi.

Deux d'entre eux se sont engagés à couper totalement leurs importations à l'avenir, les six autres continueront à acheter du pétrole iranien, mais beaucoup moins qu'avant les sanctions.

« Ces négociations se poursuivent », a ajouté Mike Pompeo, en précisant seulement que les pays concernés ne faisaient pas partie de l'Union européenne.

Parmi les États qui devraient bénéficier de ces dérogations devraient figurer la Corée du Sud, l'Inde, voire la Turquie ou même la Chine.

Pour prouver la fermeté du gouvernement républicain, le secrétaire d'État a affirmé que la précédente administration démocrate de Barack Obama avait octroyé des dérogations à 20 pays.

En tout, 700 personnes ou entités vont être ajoutées à la liste noire américaine, a précisé pour sa part le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin : 400 qui en avaient retiré après l'accord de 2015, et 300 supplémentaires.

Il a aussi dit que les États-Unis souhaitaient couper les institutions financières iraniennes frappées par des sanctions, dont la liste sera également publiée lundi, du circuit bancaire international Swift, hormis pour les « transactions humanitaires ».