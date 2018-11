Montréal est bien au courant du projet Maestria, soutient le promoteur

Le promoteur persiste et signe. La Ville de Montréal est bel et bien au courant de son projet de tours jumelles de plus de 50 étages dans le Quartier des spectacles. Devimco a même modifié son ambitieux projet à plusieurs reprises à la suite de recommandations du service d'urbanisme.

L'équipe de la mairesse Valérie Plante a soutenu hier devant les médias ne rien connaître du projet et qualifié la sortie du promoteur de coup d'éclat marketing, voire de « stunt » publicitaire.

« Il aurait juste fallu que le directeur des communications passe un coup de fil à ses collègues du service d'urbanisme et il aurait été mis au courant de toutes nos étapes », a affirmé lors d'un entretien avec La Presse Serge Goulet, président de Devimco Immobilier, promoteur comptant déjà de nombreuses réalisations dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas au service d'urbanisme, a-t-il ajouté. Le projet a beaucoup évolué depuis le début suite aux rencontres avec la Ville autant sur le plan du design, sur les hauteurs, sur la rue piétonne. Des analyses importantes ont été faites avec la Ville au sujet de l'ensoleillement, de l'impact sur la circulation, du niveau du son, de la sécurité. »

« C'est un processus normal qu'on suit avec le service d'urbanisme, a-t-il enchaîné. On est zoné, on est de plein droit. On n'a pas à demander de modification de zonage. On va passer au Comité consultatif d'urbanisme [CCU] en décembre ou en janvier, on attend des dates, et par la suite les élus seront informés du projet. On n'informe pas les élus avant le service d'urbanisme. »

Un « stunt » publicitaire

Dans une mêlée de presse en après-midi hier, l'élu de Ville-Marie et responsable du développement économique Robert Beaudry a répété que l'annonce hâtive du projet relevait du « stunt » publicitaire.

M. Beaudry a précisé que l'acceptation du projet nécessitait une modification réglementaire pour retirer du règlement le plan de l'ancien projet de tour de bureaux de Canderel et y inclure le nouveau plan de Devimco. « À cette étape, toutes les questions vont être posées », a-t-il assuré. M. Beaudry a aussi dit que le projet allait faire l'objet d'une consultation publique.

Appelées Maestria, les tours jumelles de 700 millions prévoient offrir 1500 logements, soit 1000 condos et 500 appartements locatifs. Les partenaires financiers de Devimco sont le Fonds immobilier de solidarité FTQ, propriétaire du terrain, et Fiera Immobilier.