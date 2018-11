Hausse de 11% des ventes résidentielles à Montréal

La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) a publié mardi ses plus récentes statistiques, établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Ainsi, 3731 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois d'octobre 2018. Cela représente un record pour cette période de l'année et une 44e hausse mensuelle consécutive.

C'est le segment de la copropriété qui a été le plus actif, avec une hausse des transactions de 22 % en octobre. Les ventes étaient également en hausse pour les maisons unifamiliales (1971 ventes, +6 %) ainsi que pour les plex de deux à cinq logements (395 ventes, + 5 %).

À l'échelle de la RMR, le prix des propriétés unifamiliales et des copropriétés a progressé de façon modérée comparativement à octobre 2017, soit de 4 % chacun, pour des prix médians respectifs de 329 250 $ et de 265 000 $. Le prix médian des plex a quant à lui bondi de 11 %, à 525 000 $.

On dénombrait 21 515 inscriptions résidentielles en vigueur sur le système Centris des courtiers immobiliers, soit 17 % de moins qu'un an plus tôt.