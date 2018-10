Royalmount veut bâtir 7000 logements

DES LOGEMENTS ?

Le zonage actuel ne prévoit pas d'utilisation résidentielle. D'ailleurs, Carbonleo n'avait pas de plans en ce sens à l'origine. Or, les promoteurs ont rencontré l'équipe de la mairesse de Montréal Valérie Plante après son élection l'an dernier. Elle a fait part à Carbonleo de son souhait de voir des logements à cet endroit. L'entreprise est ensuite allée faire ses études et les conclusions sont positives. « Selon nous, il y aurait un besoin entre 5000 et 7000 logements. Ce seront des copropriétés en hauteur. Il n'y aura pas de maisons unifamiliales », précise dans un entretien Claude Marcotte, vice-président exécutif de Carbonleo. Il faut toutefois demander un changement de zonage à la Ville de Mont-Royal. « Le site est actuellement un parc industriel et sur l'île de Montréal, il n'y en a plus beaucoup, dit le maire Philippe Roy, au téléphone. C'est important de les conserver si on veut garder des emplois sur l'île. Ceci dit, le promoteur va venir nous expliquer pourquoi il veut un changement de zonage et on va l'écouter. »

UN MAIL FERMÉ

Élément phare de la phase 1 du Royalmount, d'une valeur de 1,4 milliard, un mail de trois étages et d'une superficie de plus d'un million de pieds carrés sera construit. Il s'agira du premier mail fermé construit au Québec depuis le Carrefour Angrignon en 1986, confirme Jean-François Grenier, grand spécialiste du commerce de détail chez Groupe Altus. Il comptera tout juste un peu moins de pieds carrés que le Carrefour Laval ou les Galeries de la Capitale. La région de Montréal compte moins de pieds carrés de locaux commerciaux par habitant que la plupart des autres régions au pays, souligne l'édition 2017 de la Canadian Shopping Center Study du Conseil canadien du commerce de détail. Le futur centre commercial logera 200 boutiques, 100 restaurants et un cinéma. Il y aura une allée du luxe avec une douzaine d'enseignes prestigieuses. Louis Vuitton sera de la partie. Les autres noms seront dévoilés progressivement à partir de mars prochain. « Des baux de location sont déjà signés », assure M. Marcotte.

DÉMOLITION

Cet automne, les immeubles situés au 8400 et au 8600, boulevard Décarie seront démolis tandis que ceux du 8300 et du 8500, comptant plus d'étages, seront préservés en vue de leur intégration éventuelle au projet Royalmount. Les deux derniers immeubles représentent 240 000 pi2. Le 8300 est loué en entier au Centre universitaire de santé McGill, tandis que le 8500 logera les bureaux de Carbonleo et l'équipe de gestion de projet du Royalmount.

CHANCES DE SUCCÈS

Pour le spécialiste du commerce de détail Joël Paquin, de Paquin Recherche et Associés, le succès du projet est pratiquement assuré. « Tout projet d'envergure sur l'île de Montréal est rare et va susciter l'intérêt, avance-t-il. Il s'agit d'un projet commercial bien conçu, de taille raisonnable et équilibré, avec une forte composante "divertissement". En raison de son emplacement, le centre rejoint 2 millions de personnes dans un rayon de 30 minutes. C'est beaucoup plus qu'au Quartier DIX30. » « La confirmation que les travaux iront de l'avant constitue une excellente nouvelle », dit pour sa part le maire de Mont-Royal, Philippe Roy, qui n'a jamais douté de sa réalisation. « Ce projet de 2 milliards, poursuit-il, représente actuellement le plus important investissement entièrement privé au Québec. »

QUI SONT LES PROMOTEURS ?

Royalmount sera l'oeuvre de Carbonleo et de son partenaire minoritaire L Catterton Real Estate. Avec plus de 15 milliards de dollars de fonds propres, L Catterton a investi dans plus de 200 marques de consommation depuis 1989. L Catterton s'est formée autour du partenariat entre Catterton, LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) et le groupe Arnault. Parmi ses projets les plus notables, on peut citer le Miami Design District et le Ginza Six de Tokyo. Quant à Carbonleo, fondée en 2012, elle est issue de l'équipe qui a créé le Quartier DIX30. Son principal actionnaire est Andrew Lutfy, un homme d'affaires derrière les enseignes Garage et Dynamite. Nicolas Désourdy, de la célèbre famille de Bromont, et Claude Marcotte sont associés. Carbonleo construit actuellement l'hôtel Four Seasons, un chantier de 250 millions. L'établissement compte 166 chambres auxquelles s'ajoutent 18 condos de grand luxe aux étages supérieurs. La société détient encore 25 % du DIX30, dont la gestion relève maintenant d'Oxford.

LE PROJET EN CHIFFRES