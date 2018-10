Tour des Canadiens: la location à court terme sera interdite

La très populaire activité de location à court terme (Airbnb) de condos à la Tour des Canadiens, qui n'était pas sans causer des débordements festifs à l'occasion, n'est plus tolérée par le syndicat de copropriété, a appris La Presse.

La Tour des Canadiens 1 compte plus de 550 unités et la location à court terme des unités était permise par le promoteur Canderel, comme ça devait être le cas pour les tours 2 et 3, actuellement en construction.

Celui-ci a averti les copropriétaires par écrit que la location de moins de 31 jours est strictement interdite et ne pourra être tolérée. La communication, que La Presse a obtenue, stipule que tout contrevenant, incluant le syndicat de copropriété dans certaines circonstances, peut se voir imposer une amende variant de 300 $ à 1000 $ pour une première infraction et de 500 $ à 4000 $ en cas de récidive.

En mai 2017, des articles de presse avaient fait connaître le mécontentement de copropriétaires de la tour devant l'incivilité de nombreux visiteurs de passage qui faisaient la fête sans égard aux voisins de palier.

« On suit le règlement qui a été adopté par l'arrondissement de Ville-Marie », confirme au téléphone Denis Fortin, gestionnaire de l'immeuble.

Ce règlement, en vigueur depuis le 6 juillet dernier, limite dorénavant la présence de résidences de tourisme à la seule rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Mathieu, à l'ouest, et Amherst, à l'est. La Tour des Canadiens 1 (TDC1) est située plus au sud, sur l'avenue des Canadiens-de-Montréal, tout juste à côté du domicile du Tricolore.

« On a redonné les clés immédiatement », dit un intermédiaire qui louait auparavant des unités à la TDC1. Il ne veut pas être identifié pour ne pas avoir d'ennuis.

« [La location à court terme] était rendue barrée à la réception. Ils voyaient des valises rentrer, immédiatement les gardiens disaient : vous n'entrez pas ici. C'était très ferme. »

- Un intermédiaire qui louait des unités à la Tour des Canadiens

« Il faut faire attention, nuance M. Fortin. Quand on voit des valises, ça peut être un parent ou un ami en visite. Ce n'est pas nécessairement Airbnb, mais les gardiens de sécurité font preuve de vigilance. On ne peut pas garantir que l'on contrôle la situation à 100 %, mais on a beaucoup amélioré la situation. »

La Presse a déniché huit logements disponibles à la Tour des Canadiens le week-end prochain sur Airbnb. En lisant les commentaires laissés par certains invités, on comprend qu'on demande aux visiteurs de se faire discrets. « Ce n'est pas la faute de l'hôtel si la Ville de Montréal fait tout en son pouvoir pour restreindre la location Airbnb », a écrit l'un d'eux le mois dernier.

Le règlement est municipal, mais la dénonciation de l'hébergement illégal peut se faire auprès de Revenu Québec qui dispose depuis le 12 juin 2018 de nouveaux pouvoirs auprès des exploitants proposant de l'hébergement touristique.

« Revenu Québec est venue me visiter, dit le même locateur. Ce sont comme des agents avec un badge et un calepin. Ils posent des questions. Ce sont de vrais inspecteurs. Ils cognent chez vous, ils entrent, ils prennent de l'information. Ils sont efficaces. »

Du 13 juin au 31 août 2018, 2608 inspections ont été réalisées par Revenu Québec et un total de 777 avertissements ont été remis, indique Mathieu Boivin, porte-parole.