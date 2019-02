Le patron de la Fed a dîné avec Donald Trump à la Maison-Blanche

Après des mois de critiques virulentes et de menaces de limogeage de la part de Donald Trump, le patron de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell a été reçu lundi par le président américain pour un dîner à la Maison-Blanche.

Agence France-Presse New York

Outre le patron de la banque centrale et M. Trump, le dîner a rassemblé le vice-président de la Fed Richard Clarida et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, que M. Powell rencontre régulièrement, a indiqué la Fed lundi soir dans un communiqué.

Au cours de ce dîner, Jerome Powell «n'a pas évoqué ses anticipations concernant la politique monétaire, excepté pour insister sur le fait que sa politique dépendrait entièrement des données économiques à venir et de ce que cela signifiera pour les prévisions», a indiqué l'institution.

Il a aussi souligné que la politique de l'institution visait à «soutenir au maximum les créations d'emplois et la stabilité des prix, et qu'elle baserait ses décisions uniquement au travers d'une analyse prudente, objective, et apolitique» de l'économie.

Il s'agissait de la première rencontre entre MM. Trump et Powell depuis que celui-ci a été nommé à ce poste par le milliardaire républicain en novembre 2017.

Lors d'une récente séance de questions-réponses à l'Economic Club de Washington, M. Powell s'était dit ouvert à une rencontre avec l'occupant de la Maison-Blanche s'il en recevait l'invitation.

Cette rencontre survient après plusieurs mois de critiques virulentes de Donald Trump envers le patron de la Fed, qu'il a accusé de remonter trop brutalement les taux d'intérêts alors que l'économie américaine montre des signes de ralentissement.

L'institution monétaire a augmenté ses taux quatre fois d'un quart de point en 2018, ce qui a pour conséquence de renchérir le coût du crédit pour les ménages et les entreprises aux États-Unis, et donc de ralentir les perspectives de croissance.

Une politique qualifiée de «folle» par M. Trump, qui est ainsi largement sorti de la pratique habituelle du strict respect de l'indépendance de cette institution incontournable pour la bonne marche de l'économie des États-Unis.

La Fed a toutefois opéré un revirement à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire mercredi, le patron de l'institution ayant estimé que les risques plaidant en faveur d'une hausse des taux d'intérêt avaient «faibli» et que la banque centrale serait patiente concernant de potentielles nouvelles hausses de taux.