Les entreprises américaines ont créé 271 000 emplois en décembre

ADP, organisme de traitement de la paie, a indiqué jeudi que les gains d'emplois enregistrés le mois dernier constituaient une nette amélioration par rapport aux gains de 157 000 emplois en novembre. Cette avancée, si elle est confirmée vendredi par les chiffres du gouvernement, pourrait être suffisante pour réduire le taux de chômage.

ADP a signalé une forte augmentation de 37 000 emplois dans la construction. Toutefois, le secteur des services a été particulièrement dynamique, enregistrant des gains de 66 000 emplois dans les secteurs professionnel et commercial, 61 000 dans les secteurs de l'éducation et de la santé et 39 000 dans celui des loisirs et de l'hôtellerie.

Les économistes prévoient que le département du Travail fera état vendredi de la création par les employeurs de 180 000 emplois supplémentaires et d'un taux de chômage se maintenant à 3,7 %, son plus bas niveau en 50 ans.