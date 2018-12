Commerce: les discussions avec Pékin vont «très bien», dit Trump

Les observateurs, comme les investisseurs, doutent que les États-Unis et la Chine puissent arriver rapidement à un véritable accord commercial mettant fin à la guerre des tarifs entre les deux pays, comme l'a promis le président Trump après son sommet avec son homologue chinois Xi Jinping à Buenos Aires.

Ces doutes, et les craintes qu'une guerre commerciale intensifiée et prolongée ne mine la croissance mondiale, pèsent lourdement sur les indices boursiers.

L'arrestation au Canada de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei - à la demande des États-Unis - a provoqué un tollé à Pékin et fait craindre encore plus pour l'issue des discussions commerciales.

Vanté par M. Trump, l'accord de Buenos Aires reste pour l'heure entouré d'un grand flou. Les Chinois ont promis à plusieurs reprises « de mettre en oeuvre les points de consensus », mais sans qu'aucun détail concret, ou même un calendrier précis de négociations, ait été présenté par les deux parties.

Les Américains avaient donné initialement jusqu'au 1er mars à la Chine pour arriver à des résultats concrets. Ils avaient également suspendu l'imposition de tarifs douaniers de 25 % - au lieu de 10 % actuellement - sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés.

Le locataire de la Maison-Blanche avait ensuite évoqué l'idée d'une prolongation de la trêve, avant même de commencer les négociations, et soufflé alternativement le chaud et le froid. Des changements de ton - le tout par tweets interposés - qui avaient un peu plus désarçonné les investisseurs et les milieux économiques.