La confiance des consommateurs se dégrade aux États-Unis

L'indice s'est établi à 135,7 points, après 137,9 points en octobre, conformément aux attentes des analystes qui tablaient également sur une baisse de la confiance, à 135,5 points.

« En dépit d'une légère dégradation en novembre, la confiance des consommateurs reste à un niveau historiquement solide », a réagi Lynn Franco, directrice des indicateurs économiques au Conference Board.

C'est en septembre 2000 que ce baromètre avait atteint un sommet historique à 142,5 points.

« L'appréciation des conditions économiques actuelles est un peu meilleure », a souligné Mme Franco, à 172,7 points contre 171,9 points le mois précédent. Cela s'explique principalement par la croissance de l'emploi.

En revanche, l'indice des attentes a fléchi (à 111 points après 115,1 points) essentiellement en raison d'attentes moins bonnes sur la conjoncture économique et sur les revenus personnels.

Pour autant, « d'une manière générale, les consommateurs sont toujours plutôt confiants sur le fait que la croissance économique va se poursuivre à un rythme solide début 2019 », a noté l'économiste.

Elle ajoute néanmoins que si les attentes devaient encore fléchir au cours des mois prochains, cela pourrait ralentir le rythme de la croissance, la consommation des ménages étant le moteur traditionnel du dynamisme économique américain.

Au troisième trimestre, la croissance américaine a atteint 3,5 % après 4,2 % en rythme annuel au deuxième trimestre. L'administration Trump doit publier mercredi sa seconde estimation de croissance du PIB pour la période juillet-septembre.

Les conditions d'affaires actuelles sont jugées « bonnes » par 41,2 % des personnes interrogées contre 41 % le mois d'avant. La proportion de celles estimant les conditions mauvaises a également augmenté, passant de 9,4 % à 10,9 %.

Pour les six prochains mois, le nombre d'Américains qui se disent optimistes a diminué pour tomber à 22,5 %, contre 26,3 points en octobre. Ceux estimant que les conditions économiques vont se dégrader sont plus nombreux, à 8,8 % contre 7,2 %. Enfin, une plus grande majorité (68,7 % contre 66,5 %) pense que la conjoncture va rester inchangée.