Amazon scinderait en deux son nouveau siège social

Le mastodonte américain du commerce en ligne Amazon a refusé mardi de commenter des informations selon lesquelles il envisage de diviser son nouveau siège social entre deux sites, probablement à New York et à Arlington, en Virginie.

Associated Press New York

Le Wall Street Journal et le New York Times rapportent que la société installerait les nouvelles installations dans la région de Crystal City à Arlington et dans une autre ville. Queens, sur Long Island à New York, semble être un choix probable, mais le Wall Street Journal indique que Dallas, au Texas, était également dans la course.

Un porte-parole de la société, Adam Sedo, rejoint par téléphone à Seattle, a déclaré qu'Amazon ne commenterait pas les « rumeurs et spéculations ».

Une annonce d'Amazon est attendue prochainement.

Le Wall Street Journal explique que d'avoir deux nouvelles installations faciliterait le recrutement d'employés qualifiés. Diviser les 50 000 employés du nouveau siège social entre deux sites soulagerait également la pression sur le logement et le transport.

Les journaux ont cité des personnes anonymes familières avec le sujet.

Le New York Times affirme que les dirigeants d'Amazon ont rencontré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, le mois dernier, et que l'État avait offert des subventions correspondant à des centaines de millions de dollars. Amazon aurait également rencontré le maire de la ville de New York, Bill de Blasio.

« Je vais changer mon nom pour Amazon Cuomo si c'est ce qu'il faut », aurait déclaré M. Cuomo.

La décision d'Amazon de créer un autre siège et la promesse de 50 000 nouveaux emplois ont donné naissance à une concurrence féroce. Amazon avait précisé qu'elle souhaitait des incitations financières, comme des allègements fiscaux et des subventions. Elle souhaitait également une ville de plus d'un million d'habitants, un aéroport à moins de 45 minutes, un accès direct au transport en commun et des possibilités d'expansion.

La société a reçu 238 propositions avant de réduire la liste à 20 en janvier. Plusieurs villes canadiennes, dont Montréal et Toronto, avaient soumis leur candidature.

Amazon a fait savoir qu'elle pourrait dépenser plus de 5 milliards US sur le nouveau siège social au cours des 17 prochaines années, soit environ la taille de son siège actuel à Seattle, qui compte 33 bâtiments, 23 restaurants et 40 000 employés.

La société ne quitte pas Seattle, et le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a déclaré que le nouveau siège social serait « l'égal » de son siège actuel.

Amazon emploie déjà 600 000 personnes. Cela devrait augmenter à mesure que de nouveaux entrepôts seront construits dans tout le pays pour suivre les commandes en ligne. La société a récemment annoncé qu'elle paierait au moins 15 $ US de l'heure à tous ses travailleurs, mais les employés de son deuxième siège social seront beaucoup mieux payés. Amazon dit qu'ils gagneront en moyenne plus de 100 000 $ US par an.