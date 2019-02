L'ONE dit oui à Trans Mountain

(OTTAWA) Affirmant que l'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain comporte des « avantages considérables », l'Office national de l'énergie (ONE) conclut que ce projet est dans l'intérêt public même s'il reconnaît qu'il entraînera des effets environnementaux « négatifs importants » sur la population d'épaulards.

Dans un rapport publié vendredi, l'ONE recommande donc pour une deuxième fois au gouvernement fédéral qu'il donne son feu vert au projet, même si l'organisme convient que

les émissions de gaz à effet de serre découlant de la capacité accrue de transport du pipeline seraient vraisemblablement importantes.

Parmi les « avantages considérables » qui ont été relevés, l'ONE souligne l'accès à de nouveaux marchés pour le pétrole canadien - une demande pressante de l'Alberta -, la création d'emplois partout au pays, les dépenses directes engagées au Canada à l'achat des matériaux nécessaires pour les travaux d'agrandissement du pipeline de même que les recettes fiscales substantielles pour les divers paliers de gouvernement.

Le gouvernement Trudeau avait demandé à l'ONE de mener un nouvel examen de ce projet controversé l'automne dernier après que la Cour d'appel fédérale eut annulé le décret autorisant le début des travaux d'agrandissement parce qu'Ottawa ne s'était pas acquitté de ses responsabilités constitutionnelles de consulter adéquatement les Premières nations et avait omis de mener une évaluation environnementale de ce projet sur la vie marine sur les côtes de la Colombie-Britannique.

La décision du tribunal était tombée en août le jour même où le gouvernement fédéral est devenu officiellement propriétaire du pipeline Trans Mountain, acquis au coût de 4,4 milliards de dollars de la société américaine Kinder Morgan.

Le gouvernement Trudeau a décidé d'acheter cet oléoduc construit il y a environ 60 ans qui relie la ville d'Edmonton à Burnaby, en banlieue de Vancouver après que Kinder Morgan eut fait savoir qu'il abandonnait son projet d'agrandir le pipeline pour en tripler la capacité à cause des démarches entreprises par le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique.

L'agrandissement du pipeline entraînerait une hausse du transport maritime dans la région de Burnaby, le nombre de navires pétroliers circulant dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique passant de cinq par mois actuellement à 30.

« Bien qu'un déversement équivalant au pire scénario crédible causé par le projet ou un navire lié au projet soit peu probable, les effets environnementaux seraient importants lors d'un tel évènement. En dépit du fait que ces effets aient pesé lourd dans son réexamen du transport maritime connexe au projet, l'Office recommande au gouvernement du Canada de considérer qu'ils peuvent être justifiés dans les circonstances, vu les avantages considérables du projet et les mesures proposées pour réduire au minimum les incidences », peut-on lire dans le rapport.

S'il juge le projet dans l'intérêt national, l'ONE impose tout de même 156 conditions à sa réalisation. Il a aussi formulé 16 nouvelles recommandations au gouvernement fédéral, qui portent sur des aspects qui débordent son mandat de règlementation, mais qui relèvent de la compétence d'Ottawa.

« L'Office a procédé à un examen exhaustif sérieux, fondé sur la preuve et équitable du transport maritime lié au projet, en respectant le délai que lui avait prescrit le gouvernement. Il a entendu des points de vue très différents et a soigneusement examiné l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise, ce qui a donné lieu aux conditions et aux recommandations qui sont présentées dans le rapport », a indiqué Robert Steedman, spécialiste en chef de l'environnement à l'ONE.