Canadian Natural réduit son budget de 2019

Le programme de dépenses en immobilisations de base pour 2019 de la société de Calgary est de 3,7 milliards, ce qui est inférieur d'environ 20 % à la fourchette privilégiée par Canadian Natural, d'entre 4,7 milliards et 5,0 milliards.

Le programme comprend environ 3,1 milliards nécessaires au maintien de la production et 600 millions destinés à des projets de croissance à long terme.

Canadian Natural a noté que le programme de réduction de production annoncé le week-end dernier par le gouvernement de l'Alberta, qui vise une réduction de 325 000 barils de pétrole par jour pour soulager les oléoducs surchargés de la province, a déjà entraîné une hausse des prix du brut.

La société dit qu'elle surveillera ces prix et les progrès dans les dossiers des pipelines d'exportation comme Keystone XL et l'expansion de Trans Mountain. Elle précise qu'il est possible qu'elle augmente ses dépenses d'environ 700 millions l'an prochain si les conditions le permettent.

Selon la société, la production devrait atteindre l'équivalent d'entre 1,03 million et 1,12 million de barils de pétrole par jour en 2019, dans une composition d'environ 76 % de pétrole et de liquides de gaz naturel et de 24 % de gaz naturel sec.