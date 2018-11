Une modernisation de 160 millions à Contrecoeur pour ArcelorMittal

Bien que touché par l'imposition de tarifs par les Américains, l'aciériste européen ArcelorMittal investit deux fois plus que prévu à son complexe sidérurgique de Contrecoeur, à 55 kilomètres à l'est de Montréal, sur la rive sud du Saint-Laurent.

Le producteur investira finalement 160 millions d'ici 2020. En janvier dernier, il avait annoncé 70 millions dans le cadre du forum de Davos. La division canadienne a annoncé hier en fin de journée la remise à niveau de son laminoir de fil machine au coût de 89 millions.

Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé à l'aciérie de Contrecoeur depuis la privatisation en 1994, entreprise par le gouvernement du Québec, assure le PDG d'ArcelorMittal Produits longs Canada, François Perras, en poste depuis un an.

« C'est un gage de confiance que nos usines québécoises sont capables de relever le défi », fait valoir le patron âgé de 42 ans, que La Presse a rencontré au laminoir de Contrecoeur.

« Notre stratégie est de produire de l'acier à valeur ajoutée pour nos clients. Nous investissons, bon an mal an, 30 millions, mais ce surplus d'investissements stratégiques de 160 millions vient donner une poussée pour transformer nos usines pour être capable de suivre la croissance du marché des produits d'acier à valeur ajoutée. »

M. Perras est le PDG depuis septembre 2017. Diplômé de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke, il est entré au service de Mittal en 2000 en qualité de métallurgiste, puis a gravi les échelons un à un. Il a même travaillé au siège social de la multinationale, au Luxembourg, pendant 18 mois.

DES BOULONS ET DES VIS

Le laminoir à fil machine, qui sera modernisé grâce à l'investissement, reçoit des billettes qui sont d'abord chauffées au gaz naturel avant d'être étirées pour en faire du fil machine. Ce produit sert à fabriquer, par exemple, des boulons, des vis pour l'industrie automobile, ou encore le fil machine est envoyé dans une tréfilerie pour une transformation additionnelle en fil tréfilé. Ce dernier fil peut servir à fabriquer des ressorts de matelas, des cordes de piano ou des ressorts de porte de garage.

L'investissement consiste à moderniser l'appareil en ajoutant des cages de laminage et en installant un nouveau convoyeur et un nouveau compacteur. Au bout du compte, la capacité de production du laminoir sera augmentée de 100 000 tonnes par an, de 460 000 à 560 000, tout en augmentant la précision et en réduisant la consommation d'énergie. L'usine sera en mesure de produire du fil de plus grand diamètre qu'actuellement et de le vendre en bobines de 4000 livres plutôt que de 3000 livres, une demande de longue date de sa clientèle.

En parallèle, l'aciérie procède à l'installation d'un nouveau four de réchauffement à la fois aux installations de Contrecoeur-Est et à celles de Contrecoeur-Ouest. La construction des deux fours avait été annoncée en janvier à Davos, en même temps que l'installation d'un nouveau dépoussiéreur, pour un investissement de 70 millions. L'entreprise profite d'un rabais d'électricité estimé à 25 millions pour financer cette partie de l'investissement. Les fours de nouvelle génération seront moins énergivores, émettront moins de gaz à effet de serre (une réduction équivalente à 6000 voitures par an) et produiront moins de décarburation.

Lors de la visite de La Presse au complexe sidérurgique, mardi dernier, des travaux de démolition avaient cours à l'intérieur du laminoir pour faire de la place à la nouvelle chaîne de production à compter de mai prochain. À l'extérieur, Construction Sorel coulait les fondations des bâtiments qui logeront le nouveau four de réchauffement et le système d'alimentation en eau en circuit fermé nécessaire au refroidissement du fil machine.

LE PLEIN EMPLOI

ArcelorMittal est issue de l'acquisition de la luxembourgeoise Arcelor par Mittal en 2006. La même année, Mittal avait racheté l'aciérie Norambar (maintenant Contrecoeur-Ouest) de Stelco. Mittal est née en 2004 de la fusion entre Ispat International, qui avait privatisé Sidbec-Dosco (maintenant Contrecoeur-Est) en 1994, et LNM Holdings, deux entités contrôlées par le milliardaire indien Lakshmi Mittal. Entreprise sidérurgique et minière intégrée, ArcelorMittal emploie plus de 9000 personnes au pays.

Pour sa part, ArcelorMittal Produits longs Canada produit annuellement 2 millions de tonnes d'acier au Québec et emploie 1200 travailleurs à Contrecoeur, 1500 au Québec, 1700 au Canada. L'entreprise aura embauché 200 personnes en 2018 au Canada, notamment pour combler les départs à la retraite.

L'investissement de 160 millions est évidemment salué par les travailleurs syndiqués, qui le réclamaient depuis 2010. « Économiquement, ça va. Nous sommes en plein emploi depuis au moins deux ans », se réjouit dans un entretien Steve Galibois, président de la section locale 6586 du syndicat des Métallos, qui représente 550 employés de Contrecoeur-Est. « Par plein emploi, on entend quatre équipes de travailleurs par jour, sept jours par semaine, 52 semaines par an. » Seul bémol, M. Galibois souhaiterait que ses membres participent à l'installation des nouveaux équipements, alors que la direction, selon ses dires, préfère confier le travail en totalité à des sous-traitants.

La bonne tenue de l'économie au Québec et en Amérique du Nord n'est pas étrangère à cette éclaircie. ArcelorMittal a livré pas moins de 10 000 tonnes de barres d'armatures au chantier du pont Champlain. Elle agit comme fournisseur d'acier pour le REM. Elle fournit aussi les entrepreneurs qui construisent les centres de distribution de Costco, à Varennes, et d'IKEA, à Beauharnois. Néanmoins, le tarif américain de 25 % sur les produits d'acier, en vigueur depuis le 1er juin dernier, lui fait très mal (voir autre texte).

- Avec William Leclerc

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE CONTRECOEUR EN UN COUP D'OEIL