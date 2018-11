Acier et aluminium: Trudeau espère bientôt un accord avec Trump sur les droits de douane

« On va se rencontrer au G20 en Argentine et on espère avoir des nouvelles positives à ce moment-là », a déclaré M. Trudeau lors d'un entretien à l'AFP à Paris où il se trouvait pour les commémorations de l'Armistice de la Première guerre mondiale.

Le sommet du G20, groupe des pays les plus puissants du monde, est prévu à Buenos Aires les 30 novembre et 1er décembre.

M. Trudeau a déclaré avoir eu à Paris un entretien « très rapide » avec M. Trump à Paris au cours du week-end de commémoration.

« On s'est mis d'accord (pour) travailler sur l'élimination de ces tarifs », a-t-il ajouté.

Sous l'impulsion du président Donald Trump, Washington impose depuis le 1er juin des taxes de 10 % sur l'aluminium canadien et de 25 % sur l'acier canadien dans un geste inédit contre son voisin et premier partenaire commercial. Ottawa a répliqué début juillet avec des mesures réciproques.

Interrogé sur sa relation avec Donald Trump, bouillonnant président américain qui n'hésite pas à briser les règles de gouvernance mondiale, il l'a qualifié de « constructive ».

« On trouve des enjeux sur lesquels on peut travailler, que ce soit la sécurité, le commerce. On trouve des façons de travailler ensemble même si évidemment on n'est pas d'accord sur tout », a-t-il dit.

Les relations entre les deux dirigeants, qui avaient commencé sous les meilleurs auspices après l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, s'étaient dégradées après le fiasco du G7 de Charlevoix (Québec) en juin. Donald Trump avait notamment accusé M. Trudeau de manquer de sincérité et l'avait rendu responsable de l'échec du sommet.

La relation s'est rétablie avec le succès des négociations de l'accord AEUMC de libre échange entre Canada, États-Unis et Mexique, signé le 30 septembre, successeur de l'accord ALENA que Donald Trump avait dénoncé peu après son accession au pouvoir.

« C'est une très bonne chose d'avoir assuré cette stabilité » des échanges entre les deux pays à « un moment où on connait une phase protectionniste des États-Unis », a déclaré M. Trudeau.