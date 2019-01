MEC ferme son magasin de la rue Saint-Denis

Le détaillant d'articles de plein air MEC quittera la rue Saint-Denis, un peu plus de six ans après avoir commencé à « tester le marché urbain ». La coopérative affirme que le local était trop petit pour mettre efficacement son offre en valeur.

Inaugurée à l'automne 2012, soit quelques mois avant que Mountain Equipment Co-op change de nom et de logo, la boutique « expérimentale » fermera ses portes dimanche prochain. D'une superficie de 5000 pieds carrés (ce qui se compare à 40 000 normalement), le commerce vendait surtout des vêtements. Les clients pouvaient aussi y prendre possession d'articles achetés en ligne.

Il n'a pas été possible d'obtenir d'entrevue avec un représentant de MEC. La firme de relations publiques Tact nous a plutôt transmis une déclaration écrite de David Labistour, chef de la direction du détaillant.

« Nous avons aimé faire partie de la communauté de Saint-Denis au cours des dernières années, mais nous avons réalisé que le magasin est trop petit pour offrir à nos membres la gamme de vêtements et d'équipement de plein air qu'ils souhaitent voir. »

Dans son courriel, Tact a rappelé que « MEC [avait] essayé différentes idées » dans son local au fil des ans. Dernièrement, on y vendait du matériel et des vêtements liés au voyage. Au départ, l'endroit était spécialisé dans le « prêt-à-porter actif » (vélo, course à pied, escalade, yoga et entraînement).

Quant aux employés, ils seront relocalisés au Marché Central ou à Longueuil, nous a-t-on écrit.

Et le Marché Central ?

En mai dernier, MEC avait affirmé à La Presse vouloir quitter le Marché Central.

« Il faut un endroit plutôt central, facile d'accès, près des transports en commun, avait expliqué M. Labistour. Il faut aussi avoir une bonne taille pour le magasin. C'est là où est la difficulté. De telles occasions, ça ne vient pas souvent. Nous continuons à chercher. »

Invitée par courriel à faire le point sur ce sujet, la coopérative a répondu ne pas avoir « d'informations à communiquer ».

Ce ne serait pas la première fois que MEC procéderait à un déménagement dans la province. En 2017, le magasin du quartier Saint-Roch, en basse-ville de Québec, a été relocalisé à proximité des Galeries de la Capitale, dans Lebourgneuf. Ce changement a permis à MEC de doubler la superficie de son commerce, mais le mécontentement de certains membres a provoqué la création du groupe Facebook « Rapporte ta carte MEC ».

Fondée en Colombie-Britannique, MEC est présente au Québec depuis mai 2003.