Walmart Canada s'attaque aux déchets de plastique

Le géant du commerce au détail souhaite dans un premier temps réduire les sacs de plastique aux caisses de 50 % supplémentaire d'ici 2025, ce qui permettrait, selon lui, de retirer de la circulation environ un milliard de sacs durant cette période.

Walmart Canada compte aussi éliminer les emballages de PVC et de polystyrène expansé « difficiles à recycler » pour tous les produits de ses marques maison d'ici 2025.

Walmart souhaite utiliser au moins 20 % de contenu recyclé post-consommation dans ses emballages de marques maison d'ici 2025 ; éliminer les emballages de plastique inutiles pour tous ses produits de marques maison dès 2019 ; et avoir des emballages recyclables, réutilisables ou compostables à 100 % pour ses produits de marques maison d'ici 2025.

De plus, Walmart veut éliminer les pailles de plastique non réutilisables et les remplacer par des articles en papier d'ici 2020 ; le détaillant a expliqué par voie de communiqué que cela retirerait de la circulation environ 35 millions de pailles non réutilisables chaque année. La compagnie veut aussi éliminer les plastiques non réutilisables dans les cafétérias, les bureaux et les centres de distribution de Walmart Canada d'ici la fin de 2019.

Enfin, Walmart compte « offrir aux clients des alternatives plus respectueuses de l'environnement aux produits de plastique non réutilisables pour la maison, y compris les ustensiles, les assiettes et les verres ».

Walmart Canada compte 411 magasins à travers le pays.