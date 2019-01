Aritzia a affiché mercredi un bénéfice net en hausse de plus de 16 % pour son troisième trimestre, le détaillant de vêtements ayant enregistré une hausse des ventes dans ses magasins ouverts depuis au moins un an pour un 17 e trimestre consécutif.

L'entreprise de Vancouver a engrangé un profit net de 32,6 millions pour le trimestre clos le 25 novembre, en hausse par rapport à celui de 28,1 millions de la même période un an plus tôt.

Les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ont bondi de 12,9 %, alors qu'Aritzia s'est concentré sur l'offre de sa plateforme de commerce électronique et a exploré le marketing avec les influenceurs des réseaux sociaux.

Les revenus nets du détaillant ont grimpé de 18,8 % à 242,9 millions, comparativement à un chiffre d'affaires de 204,4 millions au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Aritzia a attribué 40 % de la croissance de ses revenus trimestriels à ses activités américaines.

Au cours de l'exercice 2019 qui se terminera fin février, le détaillant calcule qu'il aura ouvert une poignée de nouveaux magasins et aura rénové un certain nombre d'autres adresses. L'exercice 2020 devrait cependant être plus important pour son expansion américaine, puisque la bannière a l'intention d'ouvrir six magasins au sud de la frontière dans cette période.