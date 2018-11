Succursales de la SAQ fermées jeudi

Sur son site, le syndicat a affirmé qu'un grand nombre des 5500 grévistes défileront dans les rue de Québec, jeudi, et devant l'Assemblée nationale.

« Ça va être cool devant l'Assemblée nationale, on va faire du bruit et on va interpeller le ministre et le premier ministre », a indiqué dans une vidéo diffusée sur Facebook, Katia Lelièvre, présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ) CSN. Des actions régionales sont aussi à prévoir dans les régions, a-t-elle précisé.

Malgré les avancées réalisées dans la foulée des dernières journées de grève, l'impasse persiste sur la question salariale, fait valoir le SEMB-SAQ) CSN.

« Nos membres, ce sont 5500 familles qui n'accepteront pas de s'appauvrir, a expliqué la présidente du SEMB-SAQ (CSN), Katia Lelièvre, par voie de communiqué.

«Nous avons accepté de bouger sur des sujets qui étaient importants aux yeux de la SAQ. Mais il est clair depuis le début que, pour nous, une entente globale devra protéger notre pouvoir d'achat. La SAQ doit revoir ses offres salariales. Si c'est au niveau du Conseil du trésor et du gouvernement que cela bloque, il est urgent pour la SAQ de faire les représentations nécessaires. »

La FEESP-CSN, fédération à laquelle le SEMB-SAQ est affilié a demandé une rencontre d'urgence avec le ministre des Finances, Éric Girard. Aucune date n'a encore été fixée.

Les 5500 membres du SEMB-SAQ (CSN) sont sans convention collective depuis le 31 mars 2017. La journée de grève de jeudi sera la dixième depuis le début du conflit. Le syndicat a le mandat d'utiliser jusqu'à 14 autres journées de grève pour faire progresser les négociations. La direction de la SAQ n'a pas encore commenté les actions prévues jeudi.