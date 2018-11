L'industrie québécoise du meuble aura sa signature

L'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ) se dote d'une signature. Désormais, « Meuble du Québec » indiquera aux consommateurs que des tables, lits et chaises repérés en magasin ou sur l'internet sont créés ici.

Conçue il y a quelques mois, en collaboration avec l'agence Cartier, cette signature a officiellement été lancée hier, en même temps qu'un site internet (meubleduquebec.com) qui dévoile ce qui se fait dans la province et pour lequel le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a mis la main à la pâte.

« Les consommateurs nous demandaient où trouver des meubles d'ici, explique Pierre Richard, PDG de l'AFMQ. Les milléniaux, par exemple, sont des acheteurs importants. Ils sont sensibles aux considérations environnementales. L'empreinte écologique d'un meuble fait à l'autre bout du monde est élevée. »

Selon l'AFMQ, le Canada est le huitième producteur mondial de meubles et environ 45 % de la production canadienne émane du Québec. L'industrie québécoise du meuble emploie 25 000 personnes. « Nous voulons faire savoir qu'on a une industrie magnifique, dit Pierre Richard. Nous avons une expertise assez unique. »

Les détaillants et les fabricants peuvent utiliser la signature « Meuble du Québec » gratuitement sur leur site internet, leurs pubs et en magasin grâce à des cartons, des collants et des affichettes de porte, entre autres. « On veut encourager les manufacturiers et détaillants à aider les consommateurs dans leurs choix », dit Pierre Richard.

Selon un sondage de 2016 de Léger, 98 % des répondants disent avoir une image positive des meubles faits au Québec, mais 86 % ont de la difficulté à trouver de tels articles chez les détaillants. Par ailleurs, 83 % des consommateurs sont influencés par les logos incluant une fleur de lys, selon le Baromètre de l'Observatoire de la consommation responsable.

Cette signature de l'AFMQ est mise au jour alors que les consommateurs québécois prennent de plus en plus position pour des produits faits ici. Elle arrive la journée même où est lancé officiellement le logo « Bien fait ici » pour encourager l'achat de matériaux de construction et d'articles de quincaillerie faits au Canada.

Ces derniers jours, Parmalat et Agropur ont annoncé qu'elles apposeront sur leurs produits le logo bleu des Producteurs laitiers du Canada, certifiant l'utilisation de lait canadien à 100 %. La semaine dernière, le Conseil des industries durables a annoncé la possibilité d'obtenir une attestation pour les produits ou emballages écoresponsables, développée en collaboration avec Éco Entreprises Québec et Recyc-Québec.