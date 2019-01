Le déficit commercial du Canada bondit à 2,1 milliards

Par conséquent, poursuit l'agence fédérale, le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est creusé, passant de 851 millions en octobre à 2,1 milliards en novembre.

Les exportations de produits énergétiques ont fléchi de 9,2 % en novembre pour s'établir à 8,4 milliards. Les exportations de produits chimiques de base et industriels et de produits en plastique et en caoutchouc ont chuté de 7,5 % à 2,8 milliards. Les exportations de produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage (-5,7 %) ont diminué de 5,7 %, surtout en raison d'une baisse des exportations de pâtes et papiers (-10,1 %).

Les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont fléchi de 2,8 % pour s'établir à 8,9 milliards. Les importations de minerais et minéraux non métalliques ont diminué de 18,6 % pour se situer à 1,1 milliard. La baisse générale observée en novembre a été en grande partie compensée par l'augmentation des importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport, qui se sont accrues de 21,2 % pour se chiffrer à 2,1 milliards.

Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 3,9 % en novembre pour s'établir à 35,3 milliards, principalement en raison de la diminution des exportations de pétrole brut. Les importations ont baissé de 0,3 % pour se chiffrer à 33,2 milliards. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est rétréci pour passer de 3,5 milliards en octobre à 2,2 milliards en novembre, ce qui représente le plus petit excédent depuis septembre 2017.

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont reculé de 0,8 % pour se situer à 17,2 milliards en novembre, ce qui représente une troisième baisse mensuelle consécutive. Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis ont légèrement augmenté de 0,1 % pour se situer à 13 milliards. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est rétréci pour passer de 4,4 milliards en octobre à 4,2 milliards en novembre, soit le plus petit déficit depuis décembre 2016.